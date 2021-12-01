Цены на жилье в новостройках выросли

За месяц средняя стоимость нового жилья в Киеве увеличилась на 1700 грн/кв. м, до 34,7 тыс. грн. В то же время минимальная цена "квадрата" выросла до 22 тыс. грн, сообщает UBR.

В Киевской области, Львове и Одессе средняя стоимость в новостройке повысилась на 500-700 грн. Об этом свидетельствуют данные проекта городских исследований "Лун Місто".

Киев остается самым дорогим городом Украины. В других "миллионниках" первичное жилье стоит несколько дешевле:

Львов – средняя цена за квадратный метр выросла на 600 грн за месяц – сейчас 20,9 тыс. грн/кв. м. Минимальная цена – 14 тыс. грн. Одесса – цена поднялась на 700 грн, до 22,2 тыс. грн за квадратный метр (в среднем). Минимальная стоимость – до 16,2 тыс. грн.

Цены на новое жилье в Киевской области составляют 20,9 тыс. грн/кв. м. Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом – 24,5 тыс. грн и вышгородские новостройки – 23,5 тыс. грн за кв. м.

Что касается районов, то в Киеве самым дорогим, как и раньше, является Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 67,3 тыс. грн. Самый бюджетный – Деснянский район с 22,4 тыс. грн за "квадрат".

Во Львове самые дорогие "квадраты" также расположены в центре города: в Галицком районе – 31,1 тыс. грн. Дешевое жилье предлагают в Сиховском районе – 23,7 тыс. грн за "квадрат".

В Одессе в декабре самым дешевым районом остается Суворовский – 18,6 тыс. грн, а дорогим – Приморский, 31,5 тыс. грн.