Темпы роста строительства жилья выросли до 30%

Объемы строительства жилья в Украине в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,6%. При этом в октябре строительство жилья выросло на 29,1%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за январь-октябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 0,5%, в октябре - падение на 15,2%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2021 года составил 170,8 млрд гривен. Новое строительство составило 33,2% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 41,1%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,7%.

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.