В ЮАР заявили о взрывном росте заболеваемости "Омикроном"

В ЮАР наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма "Омикрон". Об этом, ссылаясь на заявление врача из Йоханнесбурга и члена совета Медицинской ассоциации ЮАР в провинции Гаутенг доктора Фрэнкиш, пишет София Бровченко, Корреспондент.

"Идет очень большой поток новых больных, у которых выявлен коронавирус. Все говорит о том, что будет мощнейшая волна. Среди заболевших много детей", – сказал Фрэнкиш.

По его словам, у всех заболевших новым штаммом наблюдаются легкие симптомы, что позволяет им лечиться дома.

"Однако, такое положение может измениться, так как мы только в самом начале новой волны и отсутствуют научные данные об особенностях воздействия омикрон-штамма на человеческий организм", – добавил медик.

На данный момент ученые не знают, опаснее ли Омикрон Дельта-штамма, напомнил врач.