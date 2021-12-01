Арахамия анонсировал "интересные истории" от СБУ о госперевороте

Информацию о подготовке анонсированного президентом Владимиром Зеленским госпереворота, который якобы должен был произойти в первых числах декабря, СБУ обнародует через несколько недель. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Страна UA.

При этом он добавил, что будут изложены "интересные новости".

"Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что нас всех ждут интересные новости" , - сообщил Давид Арахамия.

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона 26 ноября заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю.