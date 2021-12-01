Денежные переводы за 10 месяцев превысили поступления за весь 2020 год

Объем частных переводов в Украину из-за границы за октябрь 2021 года составил 1 356 млн долларов. Это на 25,0% больше, чем годом ранее (1 085 млн долларов), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Всего по данным НБУ за январь-октябрь 2021 года в Украину поступило 11 986 млн долларов, что на 23,3% больше, чем годом ранее (9 721 млн долларов).

Кроме того, денежные переводы в Украину за 10 месяцев уже превысили поступления за весь 2020 год (11 980 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-октябре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 5 351 млн долларов, что на 1 620 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (3 303 млн долларов).