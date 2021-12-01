Переговоры с Путиным должны проходить только при свидетелях - Аваков

Вероятные переговоры Украины с Россией должны происходить только при наличии международных партнеров Украины, в частности, в Нормандском формате.﻿ Об этом экс-глава МВД Арсен Аваков заявил в ходе 12-го Киевского форума по безопасности в среду в Киеве, сообщает УНИАН.

"Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны происходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я это понимаю" , - сказал он.

Арсен Аваков отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет собственное представление об Украине, и нет смысла проводить личные переговоры.