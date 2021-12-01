Яценюк назвал способ, как защитить Украину от России

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского Форума безопасности Арсений Яценюк заявил, что Украина впервые столкнулась с таким уровнем популизма, сообщает Сегодня.

"Думаю, Украина докажет, что популизм, необольшевизм и неправда – это не тот путь, который приведет Украину к успеху", – сказал он, открывая КБФ 1 декабря.

Бывший премьер подчеркнул, что украинская власть должна проводить очень сложную и важную работу внутри страны:

"Это не просто слово реформы, а это исторические изменения, в которых нуждается сегодня Украина".

Путь Украины к успеху, по его словам, – это, в первую очередь, сильные институты, прежде всего украинская армия.

"Украинская демократическая система – это независимый парламент, настоящее правительство и ответственный перед своим народом президент. Демократия и право каждого украинца выбирать и быть избранным. Возможность народу выражать свою позицию на выборах. Зато предлагаемые сейчас референдумы – это ничто иное, как политическая манипуляция и часть комбинации, как уничтожать демократию", – добавил Яценюк.

Политик также подчеркнул важность свободы слова, свободных медиа и журналистов и свободной экономики, отвечающей самым высоким стандартам Европы.

"Основное – свободная Украина. Украина объединена. Объединена независимо от языка или вероисповедания. Объединена независимо от того, кто где родился и у кого какие политические взгляды. Объединена для одного – для того, чтобы Украина шла вперед", – подчеркнул он.

Яценюк подытожил, что объединение патриотов – это и есть тот путь, как оградить Украину от России и как сделать Украину одной из сильнейших стран.