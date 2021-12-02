Гороскоп на 2 декабря: что ждет все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Весь день вы будете метаться, так как вам нужно будет куда-то девать свою энергию.

Телец

День обещает вам хлопоты, но они будут приятными.

Близнецы

Вам нужно составить план действий и не отходить от него ближайшую неделю.

Рак

Вам стоит быть более дипломатичным, чтобы не нарваться на конфликт с окружающими.

Лев

Пришло время заняться делами, которые вы давно откладывали.

Дева

Руководство может оценить все ваши таланты.

Весы

Уделите внимание своему финансовому положению. Не стоит совершать масштабных покупок.

Скорпион

Вам рекомендуется более лояльно относиться к людям и не рубить с плеча.

Стрелец

День потребует от вас решительности.

Козерог

Вас могут увлечь какие-то новые идеи.

Водолей

Вам рекомендуется навести порядок в своих делах как на работе, так и в личной жизни.

Рыбы

Вы можете реализовать все задуманное.