США пригрозили России санкциями, которые раньше не хотели вводить
США будут готовы ввести против Российской Федерации экономические санкции. В прошлом желали их не вводить, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.
"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь идет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - заявил Блинкен.