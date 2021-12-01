США пригрозили России санкциями, которые раньше не хотели вводить

США будут готовы ввести против Российской Федерации экономические санкции. В прошлом желали их не вводить, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.