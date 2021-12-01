Нуланд призвала Украину и РФ заключить "рождественское перемирие"

Соединенные Штаты Америки могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе. Поскольку переговорный процесс зашел в тупик, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом заявила заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на киевском форуме. По ее словам, США давно поддерживают минские соглашения, хотя многие пункты и не выполняются. Но основными требованиями остаются вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные независимые выборы.

"Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы это делали раньше" , - отметила Нуланд.

Она уточнила, что речь идет о формате переговоров, который шел параллельно с нормандским.

"Мы не видим никакой альтернативы (минским соглашениям, - ред.). Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки" , - добавила Нуланд.

Она также призвала Россию и Украину согласовать рождественское перемирие.