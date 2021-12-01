Лукашенко назвал Зеленского "случайным человеком во власти"

Лукашенко назвал Зеленского "случайным человеком во власти"

Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "случайным человеком во власти". Так же он высказался об в.и.о. президента в 2014-м Александре Турчинове, сообщает УНИАН.

Об этом шла речь в разговоре с одиозным кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым.

"Перед началом войны на Донбассе, вы помните, был Саша Турчинов, бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, кажется, протестант и все такое. Я его хорошо знал, и мы с ним тогда встречались. Я его знал еще, как человека. Ну, какой он политик?! Он просто человек, который случайно попал в эту заворушку", - рассказывает Лукашенко.

Тогда Киселев его перебил и уточнил, что Турчинов был комендантом Майдана и "возглавлял госпереворот". Затем пропагандист Путина продолжил, что, мол, Турчинов "начал войну на Донбассе".

Лукашенко на это только ответил: "Вам виднее, вы там работали. Это факты. Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек".

"И Володя Зеленский сегодня оказался абсолютно случайным человеком, хотя он глава государства и все такое", – добавил скандальный политик.

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