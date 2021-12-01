Известный автопроизводитель возвращается на украинский рынок

В Украине в продаже опять появятся новые автомобили Geely. Соответствующее соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке на территории страны подписали корпорация "УкрАвто" и китайская Geely Automobile International Corporation, сообщает UBR.

Таким образом, в 2022 году бренд официально возвращается на местный рынок.

Китайский производитель в первую очередь делает ставки на продажи автомобилей в сегменте SUV.

"Благодаря тесному сотрудничеству между обеими сторонами мы несомненно предоставим потребителям на украинском рынке первоклассные продукты и услуги и создадим впечатления от путешествий, которые превзойдут ожидания" , – прокомментировал гендиректор Geely Corporation Майкл Сун.

В то же время в "УкрАвто" назвали китайские авто "новой альтернативой" для клиентов, которые ценят инновации и мобильность.

Напомним, что производитель Geely прекратил поставлять автомобили в Украину в 2016 году. Причинами назывались низкий уровень продаж и нестабильная политическая ситуация в стране.