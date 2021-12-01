Тариф на газ для части населения может увеличиться в четыре раза

С 1 декабря некоторые потребители могут быть переведены на газовый тариф выше 30 грн за куб. м, если Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не утвердит автоматический перевод клиентов в "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины", сообщает УНИАН.

На сайте компании отмечается, что ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов "поставщика последней надежды" на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене природного газа — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" ожидает положительного решения регулятора относительно создания устойчивых условий для потребителей природного газа.

Сообщается, что в случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" обязан осуществлять поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле, которая приведена в пункте 24 Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды".