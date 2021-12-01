Украина запускает еще два поезда в Польшу

Украина на следующей неделе запустит два дополнительных поезда в польский Перемышль. Они будут отправляться из Одессы и Львова, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Поезд №36/35 Одесса - Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и отправляться из Одессы в 18:22, прибывая на конечную станцию в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

Поезд №89/90 будет отправляться с 12 декабря из Львова в 16:20 и будет прибывать в Перемышль в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

"Укрзализныця" также запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.