Утвержден пятый пакет санкций против Беларуси

Сегодня Европейский союз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. По данным издания Bloomberg﻿﻿, в список попавших под новые ограничения вошли авиакомпании, пограничники, судьи и предприятия, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

В первую очередь, на фоне миграционного кризиса, под ограничения попали белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

По словам лиц, которые ознакомились со списком, в целом ЕС согласовал санкции против 17 физических и 11 юридических лиц. Ограничения будут действовать против производителя азотных удобрений "Гродно Азот", производителя нефти "Беларусьнефть", судей и пограничников.