Во Львове презентовали умную парковку для автомобилей

Во Львове решили инновационным путем решить проблему с парковкой. Местные изобретатели презентовали ноу-хау – разумную стоянку, где можно будет заранее забронировать место для своей "железной лошади", сообщает Обозреватель.

Какие техно-бонусы есть на умной стоянке? Сколько стоит оборудовать все стоянки такой инновационной системой? И конечно же – сколько за это удовольствие платят водители? Об этом смотри прямо сейчас в сюжете проект "Джедаи".

"Перед тем, как приехать на паркинг, я могу через приложение увидеть есть ли свободное место, выбрать и даже забронировать его себе" , – рассказал владелец авто Орест, который на себе испытал преимущества smart-стоянки.

Авто сейчас не роскошь и количество машин каждый год в Украине только увеличивается. Сейчас встал болезненный вопрос – где оставлять свои автомобили? Из-за нехватки места люди вынуждены бросать свои авто под запрещенными знаками. И вместо того, чтобы решать этот вопрос, власти столицы планируют вводить платную парковку в спальных районах и даже – на придомовых территориях!