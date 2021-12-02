Определено влияние алкоголя на мозг ребенка в утробе

Злоупотребление алкоголем во время беременности провоцирует развитие так называемого фетального алкогольного симптома, сообщает Корреспондент.

Австрийские медики проанализировали изменения в структуре мозга плода в утробе будущей матери, которая употребляет спиртные напитки во время беременности. Об этом сообщил пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

"Фетальный алкогольный синдром является большой проблемой для общественного здравоохранения во всех странах, где спиртное продается без каких-либо ограничений. Мы впервые проследили за тем, как меняется структура формирующегося мозга ребенка под воздействием алкоголя" , - заявил доцент Венского медицинского университета Грегор Касприан.

Эксперты выяснили, что злоупотребление алкоголем во время беременности провоцирует развитие так называемого фетального алкогольного симптома. Это - набор патологий во внутриутробном развитии ребенка. Данные проблемы зафиксированы у 1-5% новорожденных. Причем, как в большинстве стран первого мира, так и у развивающихся стран.

"Спиртное больше всего влияло на структуру двух областей мозга, так называемой околожелудочковой зоны гипоталамуса и мозолистого тела, соединяющего большие полушария мозга. Первый регион отвечает за выработку различных гормонов и формирование нейронов во время внутриутробного развития, а второй играет важную роль в синхронизации работы левой и правой половины мозга" , - утверждают ученые.

Также выяснено, что данные нарушения приводить к самым разным аномалиям в работе мозга.