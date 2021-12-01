В Запорожье в магазине произошла стрельба из-за маски

В Запорожье, в одном из магазинов покупатель устроил стрельбу. Его возмутила просьба надеть защитную маску, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Инцидент произошел 29 ноября.

Около в 19:35 в полицию поступило сообщение о госпитализации 47-летнего работника местной лавки с пулевым ранением.

Согласно данным следствия, около 18:30 между владельцем магазина и покупателем произошел конфликт из-за нежелания последнего надевать защитную маску.

"В результате возникла драка, покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он совершил из него выстрел в лицо предпринимателю и скрылся" , - пишет пресс-служба.

По словам владельца магазина, преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время задержания нарушителя, правоохранители изъяли у мужчины травматический пистолет, на который он имел разрешение.

Согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.