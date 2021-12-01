В центре Киева проходит несколько акций с призывами к власти

В центре Киева проходит несколько акций с призывами к действующей власти, по состоянию на 19:00 на Майдане Независимости собралось более 2 тыс. человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передает корреспондент агентства, люди продолжают прибывать.

В руках у людей флаги Украины, флаги партий и организаций ("Национальный корпус", "Спильна справа", "Демократическая сокира"), а также плакаты с надписями: "Выйди отсюда", "Украина измены не терпит", "Кроты слепые - народ нет".

В частности, главный лозунг одной из акций: "Защити Украину - останови переворот".

На Майдане Независимости у стелы установлена сцена, на которой будут проходить выступления организаторов акции.

Предварительно анонсировалось, что на Майдане пройдут акции "Руху Опору Капитуляции", партии "Демократична сокира", Национального корпуса и других организаций.

Улица Крещатик перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Тут же находятся правоохранители и размещены два десятка автобусов Национальной полиции и Национальной гвардии.

Улица Банковая также перекрыта для проезда транспорта, на ней и на прилегающих улицах размещено два десятка автобусов силовиков.

"Это мирная, законная акция. Мы понимаем риски и призываем всех быть ответственными", - говорится в заявлении организаторов "Защити Украину - останови переворот".

В свою очередь, на брифинге перед началом другой акции, руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин заявил, что одним из требований организации к президенту - увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Также он отметил, что акция заявлена как мирная, будет проходить на Майдане Независимости с возможным продолжением на улице Банковой.

"Чем закончится акция - мы увидим вместе с вами", - констатировал Жорин.

Официальный старт акции запланирован на 19:00. Согласно плану организаторов, сперва у сцены на Майдане пройдёт вече, где выступят лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин и другие.