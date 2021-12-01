Украина готовится подписать газовые контракты с Россией

Украинские власти готовятся подписать газовые контракты с РФ для прохождения отопительного сезона. Об этом заявила в эфире нардеп, внефракционная Людмила Буймистер, сообщает Украина 24.

"Корень проблемы состоит в следующем: мне сейчас из разных источников поступает информация о том, что уже есть команда по властной вертикали готовиться к прямым переговорам по поставкам газа из РФ для прохождения отопительного сезона. Я об этом говорила публично, за что меня исключили из фракции" , - сказала она.

Буймистер уверена, что условия газового контракта между Украиной и Россией будут однозначно политическими.

"Давайте не забывать, как Россия вела себя все годы, пока у нас был единый энергетический рынок. А это еще и перечеркивает все перспективы присоединения Украины к европейской энергетической сети".

Политик считает, что кризис в энергетическом секторе спровоцирован действиями украинской власти:

"Ситуация со всеми энергоносителями настолько критична, что сегодня вывести государства с искусственно созданным кризисом в энергетическом секторе действительно поможет решить только Россия и Белоруссия".