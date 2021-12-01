Порт "Ольвия" передали катарской компании

Сегодня, 1 декабря, имущество государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество Администрации морских портов Украины на 35 лет передали в концессию QTerminals Olvia, которая входит в катарскую группу QTerminals, сообщает UBR.

Сделка предусматривает привлечение в порт 3,4 млрд грн. Это первый концессионный проект в Украине

Почти половину направят на развитие порта уже в ближайшие 3,5 года. Кроме того, еще не менее 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру Николаева. Соглашение также предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан.