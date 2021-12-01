В США неизвестный в машине открыл стрельбу по людям

В США в городе Атланта (штат Джорджия) неизвестный в автомобиле открыл стрельбу по людям, по меньшей мере четыре человека погибли, сообщает Лента.Ру.

По словам начальника полиции округа Клейтон Кевина Робертса, местные правоохранители получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины. Полиция прибыла на место и обнаружила тела двух женщин и раненного мальчика. Когда полицейские попыталась оказать помощь ребенку, по ним открыли огонь.

Правоохранители застрелили подозреваемого, один из сотрудников убит. Полиция спасла 12-летнего мальчика, получившего ранение в голову. Робертс рассказал, что состояние ребенка критическое, но стабильное.