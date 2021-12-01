НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу э/э на 2022г на 17,6%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на уровне 345,64 грн/МВт-ч (без НДС), что на 17,6% выше тарифа на 2021 год (293,93 грн/МВт-ч), сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду вечером.

Первоначально НКРЭКУ одобрила проект решения о тарифе на передачу на 2022 год на уровне 352,38 грн/МВт-ч (без НДС) при предложении самого "Укрэнерго" на уровне 458,83 грн/МВт-ч. На заседание 1 декабря регулятор вынес откорректированный размер в 356,9 грн/МВт-ч, но в ходе заседания изменил и его, в частности, с учетом уточнения затрат на потери э/э.

Оплату 20% объема зеленой электроэнергии регулятор не учел в тарифе на передачу, несмотря на то, что на этом категорически настаивали МФО, народные депутаты, бизнес и профильные ассоциации и торговые палаты.

"По 20% действуем в рамках законодательства. Будет оно изменено, и мы изменим размер тарифа", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Ранее на заседании он выразил надежду, что законодатель со временем исправит созданную им коллизию.

Как сообщалось, согласно изменениям от 2019 года в закон об альтернативных источниках энергии 20% стоимости зеленой э/э должны оплачиваться из госбюджета, но ни законом о госбюджете на 2021 год, ни его проектом на 2022 год такие затраты не предусмотрены.

Тариф на диспетчеризацию, по которому также рассматривался вопрос на заседании сегодня, утвержден на уровне 62,13 грн/МВт-ч, сейчас он составляет 39,41 грн/МВт-ч, а на заседание 1 декабря выносился размер 62,22 грн/МВт-ч.

Накануне решения НКРЭКУ со своими обращениями о необходимости включить в тариф расходы на "зеленых" выступили несколько бизнес-ассоциаций и Всемирный банк, однако их мнение не было учтено и большинству их представителей не дали выступить на заседании во время слушания этого вопроса.