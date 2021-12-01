Турчинов заявил на Майдане о необходимости досрочных выборов

Руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Верховную Раду и создании координационного совета объединённой оппозиции, сообщает Интерфакс-Украина.

Турчинов, выступая на акции протеста "Защити Украину - останови переворот" на Майдане независимости в среду, заявил, что в настоящее время Украина возвращается к временам экс-президента Виктора Януковича.

Он также подверг критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести прямые переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Идти на "договорняк" с (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным - это единственное, что предложил в вопросах безопасности Зеленский сегодня. Это унижение и позор. Нет "договорнякам" с Путиным. За 3 года он так и не понял, что этот кремлёвский "шакал" понимает только силу", - заявил он.

Турчинов считает, что стране необходимы досрочные выборы в Верховную Раду и замена власти в стране на новую, которая будет способна защитить страну и остановить капитуляцию.