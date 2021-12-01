Лукашенко заявил, что мигрантам пытались перебросить оружие из Украины

Александр Лукашенко заявил, что находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие, сообщает УНИАН.

По словам Лукашенко, расчет был на то, что беженцы используют оружие в ответ на действия польских силовиков и это положит начало конфликту на границе.

"И молодцы КГБ: они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда только замышляли, и мы начали охранять этот лагерь, - рассказал самопровозглашенный президент. - Я должен сказать, что давно бы уже столкновение произошло на границе с Литвой и Польшей. Поэтому нам приходится охранять этот лагерь от проникновения оружия, которое идет из зоны боевых действий, из Украины, через украинскую границу туда, на территорию Беларуси".

Лукашенко утверждает, что контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов.

Также, отметил он, был зафиксирован факт трафика оружия из Донбасса через российскую границу в Беларусь.