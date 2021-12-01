Россия начала военные учения возле границы с Украиной

Более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ в составе батальонных тактических групп переброшены на полигоны Южного военного округа для прохождения обучения в зимний период, сообщает Деловая столица.

Учения будут проводиться на более чем 30 общевойсковых полигонах. В маневрах примут участие около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.

На базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря, в том числе на полигонах в Волгоградской, Ставропольской, Ростовской областях, в Северной Осетии, Ингушетии и оккупированном Крыму.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации.