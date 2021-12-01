В Нигерии перевернулась лодка со школьниками, погибли десятки детей

В штате Кано, Нигерия, в среду, 1 декабря перевернулась лодка в реке Ватари. В судне находились нигерийские школьники в возрасте от шести до 18 лет, сообщает Вести.

В результате кораблекрушения погибли по меньшей мере 29 детей, официально заявили местные власти.

Судно перевозило немногим более 40 учеников исламской школы, большинству из которых было меньше 18 лет.

По словам представителя службы спасения, "лодка была перегружена". Кроме 29 погибших, еще семеро детей пострадали, и на данный момент находятся на лечении в больнице.