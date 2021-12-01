В Белом доме готовы ввести санкции против РФ из-за Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов принять меры экономического и иного характера в отношении России. Это будет сделано в ответ на шаги, которые американская сторона посчитает недружественными, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

США находятся в контакте с РФ "на ряде уровней", объявления о разговоре Путина и Байдена пока нет.