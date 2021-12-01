Бутусов прокомментировал предложение предоставить ему госохрану

Журналисту Юрию Бутусову так и не предоставили государственную охрану после слов внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что журналиста могут убить, сообщает Украина 24.

"В государственной охране я не нуждаюсь. Мне этого даже никто не предлагал. Я госохране после такого поведения государства доверять не могу" , - сказал он.

Бутусов отметил, что после того, как ГБР начало уголовное производство по факту публикации им видео, его до сих пор не вызвали на допрос.

"После таких тяжких обвинений против меня на сайте ДБР, ни один работник ГБР со мной не связался. Хотя уже три дня прошло. Проблема – кто-то ведет агрессивную войну, а правоохранительные органы не реагируют".

Журналист отмечает, что не против сходить на допрос и даже сообщить правоохранителям:

"Моя цель – прийти в ГБР и сообщить, что за 8 лет войны у них нет никакого дела, где за ведение агрессивной войны был бы привлечен Владимир Путин. Вместо этого они открыли дело против меня".