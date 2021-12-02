В Кривом Роге грузовик сбил мать с ребенком и скрылся

В среду, 1 декабря, в Кривом Роге на ул. Днепропетровское Шоссе водитель на грузовике сбил женщину с ребенком, в результате чего мама погибли, а мальчик был госпитализирован, сообщает Деловая столица.

По данным пресс-службы Национальной полиции, Сообщение о трагедии поступило в полицию в 17:22. По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ". Среди пешеходов были 33-летняя женщина и ее ребенок — мальчик 2016 года рождения. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия, ее ребенок доставлен в больницу

После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители его разыскали и задержали.

В настоящее время водитель автомобиля "ГАЗ" 1976 года рождения задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.