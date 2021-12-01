У Кивы во время обысков нашли крупную сумму наличных

Журналисты выяснили, что было найдено у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы во время обысков в его незадекларированном доме под Киевом, сообщает УНИАН.

В частности, Кива хранит дома картины авторства журналистки подсанкционного сайта "Страна" Светланы Крюковой. На одной из них одиозный депутат изображен как фашистский диктатор Бенито Муссолини. Эту картину Крюкова подарила Киве на день рождения. На другой Кива вместе с однопартийцами нарисован как герой советского фильма "Кавказская пленница". Там также можно увидеть Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

Также у депутата дома нашли много налички и золота. Речь идет о более 1,1 млн гривень и $500 тысяч. Еще более 300 тысяч гривень нашли в его автомобиле. Примечательно, что в декларации Кивы указано лишь 425 тысяч гривень наличных сбережений. Стоимость найденных золотых слитков может составлять не менее миллиона гривень. В декларации о золоте депутат вообще не упоминает.

Обыски у Кивы

Как сообщал УНИАН, утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В то же время в Офисе генерального прокурора сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году.