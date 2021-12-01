Кулеба обсудил с Сийярто безопасность в регионе

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях министерского заседания НАТО в Риге (Латвия), сообщает Интерфакс-Украина.

"Дмитрий Кулеба проинформировал венгерского министра о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" , - говорится в сообщении﻿ пресс-службы МИД.

Стороны пришли к согласию, что, несмотря на отдельные сложные вопросы украинско-венгерских отношений, безопасность Украины - это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО.

Отмечается, что встреча состоялась накануне 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией, которая приходится на 3 декабря.