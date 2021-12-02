Разумков раскритиковал "слуг" за бойкот эфиров

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает решение части депутатов от фракции "Слуга народа" бойкотировать эфиры телеканалов "Украина" и "Украина 24".﻿ Об этом он заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24", сообщает Украина 24.

"Я всегда занимал позицию, что если тебе есть что сказать, ты должен идти на любой эфир и убеждать в своей правоте, идеях, идеалах. Если ты выбираешь позицию страуса и прячешься – это твое право, но потом не обижайся, что поддержка среди общества будет снижаться. Но если тебе стыдно перед избирателями, ты не можешь пойти на эфир и рассказать, что ты сделал – не дави на свободу слова", – сказал он.

Разумков отметил, что почти за 2 года своего председательства в ВР он ни разу не пытался повлиять на редакционную политику государственного телеканала "Рада", освещающего работу парламента.

"Сегодня произошла, на мой взгляд, позорная вещь - показывали только президента, президиум, ложу правительства, приглашенных и только первые ряды украинского парламента (обращение президента Владимира Зеленского к народным депутатам 1 декабря, ред). Украинский парламент представляет интересы всего украинского парламента. Канал работает много лет и доступ к нему имели все народные депутаты. И когда мы видим сегодня, в годовщину референдума, нового старта нашей независимости, такие позорные вещи - это наталкивает к мыслям, что Украина движется не по тому пути, который выбирали люди и на который они надеются".