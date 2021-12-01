Украина запросила у ЕС новый пакет финпомощи

Уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца заявил, что Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи. Его объем может превышать 1,2 млрд евро, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Согласно материалам Bloomberg, объем помощи будет зависеть от того, сколько именно денег будет нужно Киеву, однако учитывая его имеющиеся обязательства составит не менее 1,2 млрд евро.

"Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы" , - заявил он.

Какими условиями может сопровождаться выделение нового транша, Буца не уточнил.