В Донецкой области горняки не выходят из шахты из-за зарплатного долга

90 горняков шахты "Алмазная" в Доброполье решили остаться под землей, пока им не выплатят зарплатный долг, сообщает Украинская правда.

"90 горняков шахты "Алмазная" ("Добропольеуголь – добыча") остаются под землей, требуя выплатить им зарплатный долг. Независимый профсоюз горняков Украины готовит для участников акции тормозки. На предприятие приехало руководство – идут переговоры" , - заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в facebook.

По словам Волынца, к шахтерам "Алмазной" готовы присоединиться другие работники "Шахтоуправления "Добропольское".

В сообщении отмечено, что общая сумма задолженности по выплатам работникам "Добропольеуголь - добыча" превышает 100 миллионов гривен.