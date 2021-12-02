Устроившего стрельбу в американской школе обвинили в терроризме

Ученику, устроившему стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган, предъявили обвинения в терроризме и убийствах, сообщает Лента.Ру.

Как рассказал представитель ведомства, подростка обвиняют по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах, а также семи эпизодах нападения с целью убийства.

15-летний подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил четырех учеников, еще семеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.