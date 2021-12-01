Глава ВОЗ назвал причины возникновения новых COVID-штаммов
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире "токсичной смеси". Об этом говорится на сайте ВОЗ, сообщает Корреспондент.
"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса - ред.)", - сказал гендиректор ВОЗ в своем вступительном слове на брифинге для СМИ.
Гебрейесус призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.