"Омикрон" добрался до США: зараженный полностью вакцинирован

Министерство здравоохранения США в среду зарегистрировало первый случай заболевания новым вариантом коронавируса, "омикрон" выявлен в штате Калифорния, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным CNBC со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний, зараженный, который полностью был вакцинирован, только недавно вернулся с юга Африки.

"Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест... Хорошо, что у пациента - легкие симптомы, его состояние улучшается" , - пояснил главный вирусолог США Энтони Фаучи.

При этом Фаучи заявил, что обнаружение штамма "омикрон" в США является еще одним указанием на необходимость вакцинироваться и применять дополнительные "бустерные" дозы вакцин. Он уточнил, что полученные ранее данные заставляют предположить - "бустерная" доза должна быть полезной как минимум для предотвращения тяжелого течения заболевания у пациента, заразившегося штаммом "омикрон".