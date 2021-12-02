Нуланд предупредила Украину о ловушках Кремля

Украина должна избегать провокаций со стороны Российской Федерации и дальше работать над созданием демократической и справедливой страны.﻿ Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд во время Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Сегодня.

"Госсекретарь (Энтони Блинкен – Ред.) публично выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу значительного наращивания военной мощи России возле границ Украины. Он призвал Россию отвести войска и решать любые вопросы с Украиной по дипломатическим каналам. Он выразил позицию США исключительно, что дипломатия – это единственный путь для решения. Он также призвал украинцев к единству и сдержанности, чтобы они не попали в ловушку провокаций, которые может создать для вас Москва. Вы знаете эти сценарии, вы их видели раньше, вы видели это в 2014 году, в апреле этого года. И вы видите, что предпринимаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности" , – подчеркнула заместитель Госсекретаря США.

Виктория Нуланд отметила, что не только США поддерживают официальный Киев в стремлении к мирным европейским преобразованиям.