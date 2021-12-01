Полиция подбила итоги после протестов в центре Киева
Акции в центре Киева состоялись без нарушений правопорядка. Об этом информировал Отдел коммуникации полиции Киева, сообщает Укринформ.
Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.
Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций.
“Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева”, – говорится в сообщении.