Протесты в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Акции в центре Киева состоялись без нарушений правопорядка. Об этом информировал Отдел коммуникации полиции Киева, сообщает Укринформ.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций.