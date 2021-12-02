Эрдоган сменил министра финансов из-за падения лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заменил министра финансов страны на фоне падения курса турецкой лиры, сообщает Лента.Ру.

Как передают турецкие СМИ, вместо Лютфи Эльвана на должность назначен Нуреддин Небати. Прежде он занимал пост заместителя главы минфина.

Турецкая лира за год потеряла половину своей стоимости. На данный момент курс составляет 13,34 лиры за доллар. Обвал произошел из-за снижения ключевой ставки, которую ЦБ вновь опустил с 16 до 15 процентов 18 ноября, несмотря на рекордный уровень инфляции в стране. Позже Эрдоган заявил, что собирается продолжить снижать ключевую ставку.