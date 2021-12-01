Члены НАТО четко ответили по поводу сдерживания РФ - Кулеба

Страны-члены НАТО очень четко ответили на призыв Украины углублять сотрудничество в военно-технической сфере, отправлять четкие сигналы России о непосильности вооруженной агрессии и работать над санкциями. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Риге, сообщает Укринформ.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и, второе, посылать четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, в-третьих, работать над санкциями. На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал. Этот ответ коллег меня устраивает. Мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания" , - сказал министр.

Глава украинской дипломатии проинформировал также о двух направлениях сотрудничества с Альянсом.

"Первый трек – это то, что НАТО может сделать как целостный союз. Второй трек – это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. И мы очень благодарим генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его принципиальную позицию. Он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне" , - отметил Кулеба.

Он добавил, что государство обсуждает с каждой страной конкретный вклад в пакет сдерживания, а также отметил механизмы НАТО, в котором Украина участвует.