Зеленский назначил судей, среди них - судьи времен Майдана

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей. В этом указе – судьи Майдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева. Об этом информировал фонд DEJURE, сообщает 24 Канал.

В частности там вспомнили, что в 2018 году Общественный совет добропорядочности пришел к выводу, что Ключник и Заруба не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.

В частности известно, что Ключник получил отрицательное заключение потому, что в 2014 году заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Впоследствии:

временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу, что решение судьи Ключника по Костуре противоречило закону;

однако Высшая квалифкомиссия судей прекратила дисциплинарное производство из-за истечения срока привлечения к ответственности.

Что касается судьи Петра Зарубы, то Общественный совет добропорядочности также пришел к отрицательному выводу относительно него. Все потому, что судья лишил водительских прав на три месяца представительницу "Автомайдана". Решение принял якобы из-за нарушения требования остановиться по требованию полиции.

Коротко о судьях Майдана