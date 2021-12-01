Зеленский назначил судей, среди них - судьи времен Майдана
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей. В этом указе – судьи Майдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева. Об этом информировал фонд DEJURE, сообщает 24 Канал.
В частности там вспомнили, что в 2018 году Общественный совет добропорядочности пришел к выводу, что Ключник и Заруба не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.
В частности известно, что Ключник получил отрицательное заключение потому, что в 2014 году заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Впоследствии:
- временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу, что решение судьи Ключника по Костуре противоречило закону;
- однако Высшая квалифкомиссия судей прекратила дисциплинарное производство из-за истечения срока привлечения к ответственности.
Что касается судьи Петра Зарубы, то Общественный совет добропорядочности также пришел к отрицательному выводу относительно него. Все потому, что судья лишил водительских прав на три месяца представительницу "Автомайдана". Решение принял якобы из-за нарушения требования остановиться по требованию полиции.
Коротко о судьях Майдана
- Во время Революции Достоинства суды тогдашняя власть использовала как инструмент запугивания, преследования активистов. Все, для того чтобы помешать массовым протестам.
- В частности известно, что судьи принимали незаконные решения.
- Именно поэтому в феврале 2014 года приняли закон об амнистии участников Революции Достоинства. То есть он предусматривал освобождение от ответственности за вероятные преступления всех участников Евромайдана.