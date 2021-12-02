Moderna приступила к созданию вакцины против "Омикрона"

Американская биотехнологическая компания Moderna начала разработку вакцины против нового штамма "Омикрон". Уже в марте 2022 года планирует подать заявку на разрешение в США, сообщает Сегодня.

Как пишет The Guardian, президент Moderna Стивен Хоге рассказал﻿, что бустеры, которые будут содержать в себе нацеленные против мутации гены, должны будут преодолеть ожидаемое снижение эффективности препарата.

Компания Moderna уже начала разработку поливалентной вакцины, которая будет эффективной сразу против четырех различных вариантов коронавируса. Разработка препарата против штамма коронавируса "Омикрон" продлится в течение нескольких месяцев.