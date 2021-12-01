Запад должен сдержать РФ от вторжения в Украину - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Запад должен сделать все, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, сообщает Укринформ.

«Мы должны сделать все, чтобы наши слова и действия были надежными и чтобы другая сторона поняла, что необдуманно поступать невыгодно и что она столкнется с определенными реакциями, которые мы готовы сделать и как НАТО, и как Европейский Союз», – сказал Науседа во вторник после состоявшейся в Париже встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном в связи с тем, что Россия в последнее время наращивает военную активность вблизи украинской границы, информирует Delfi.

По словам Науседы, французский лидер «очень хорошо знаком с ситуацией».