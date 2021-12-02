Кулеба отреагировал на адресованный НАТО ультиматум Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что призывы президента Российской Федерации Владимира Путина о получении гарантий о невступлении Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) являются неправомерными, сообщает УНИАН.

Как информирует пресс-служба МИД Украины, об этом Кулеба сказал журналистам по итогам участия в заседании Североатлантического совета НАТО и двусторонних переговоров в Риге. Глава украинской дипломатии назвал "неправомерными" призывы Путина о получении Россией гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

"Любые российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами любые так называемые гарантии, что Альянс не будет расширяться на Восток, неправомерны" , - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД подтвердил настроенность Украины продолжать широкомасштабные реформы для трансформации украинского сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Он также сообщил, что союзники НАТО положительно оценивают достигнутый Украиной прогресс в реформах.