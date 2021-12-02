Зеленский присвоил украинскому добровольцу "Героя Украины"
Звание "Герой Украины" получил украинский доброволец Дмитрий Коцюбайло. Ему также вручили орден "Золотой звезды"., сообщает УНИАН.
Дмитрий Коцюбайло пошел воевать на Донбасс за Украину против российских оккупантов как доброволец "Правого сектора" друг Да Винчи, говорится в сюжете ТСН. Он пришел на войну с Майдана – тогда ему было всего 18 лет.
За короткое время на войне молодой парень, внук воина УПА, создал одно из самых боеспособных подразделений. Его бойцы сражались вдоль всей линии фронта. В 2017 году получил звание Народного героя Украины. На Донбассе Коцюбайло встретил и свою любовь
"Эта награда для всех добровольцев, потому что я доброволец и никогда не был кадровым военным, не служил в Вооруженных силах Украины. Мы выбрали такой путь борьбы, война продолжается", - отметил новый Герой Украины.