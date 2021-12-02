Зеленский присвоил украинскому добровольцу "Героя Украины"

Звание "Герой Украины" получил украинский доброволец Дмитрий Коцюбайло. Ему также вручили орден "Золотой звезды".﻿, сообщает УНИАН.

Дмитрий Коцюбайло пошел воевать на Донбасс за Украину против российских оккупантов как доброволец "Правого сектора" друг Да Винчи, говорится в сюжете ТСН. Он пришел на войну с Майдана – тогда ему было всего 18 лет.

За короткое время на войне молодой парень, внук воина УПА, создал одно из самых боеспособных подразделений. Его бойцы сражались вдоль всей линии фронта. В 2017 году получил звание Народного героя Украины. На Донбассе Коцюбайло встретил и свою любовь