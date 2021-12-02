СБУ показала учения у границы с Беларусью

Служба безопасности присоединилась к межведомственным учениям Украины, которые проходят вблизи границы с Беларусью, сообщает Корреспондент.

В рамках специальной операции Полесье силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам "прорыва" нелегалов через границу, передает пресс-служба ведомства.

"По легенде учений, группа диверсантов заблаговременно прибыла на территорию Украины для координации действий мигрантов. В то же время несколько групп иностранцев пытаются незаконно пересечь государственную границу" , - рассказали в СБУ.

"Мигрантов" обнаружили и задержали в заброшенном здании недалеко от границы. Среди задержанных "злоумышленников" были проведены фильтрационные мероприятия по выявлению вероятных террористов.