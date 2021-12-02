В США из-за "Омикрона" обвалился фондовый рынок

На фоне новостей о первом подтвержденном случае штамма коронавируса Омикрон в США основные американские биржевые индексы обвалились. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Корреспондент.

Так, на момент закрытия торгов промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%, индекс 500 крупнейших американских компаний S&P 500 - на 1,2%, индекс электронной биржи Nasdaq - на 1,8%. Кроме того, на 1,62%, до 65,13 доллара за баррель, снизились январские фьючерсы на нефть марки WTI.

Также подешевели акции крупнейших американских авиаперевозчиков: American Airlines - на 7,97%, Delta Airlines - на 7,36%, United Airlines - на 7,57%.

Падение стоимости акций, на 11,8%, зафиксировано и у компании Moderna, которая производит вакцины от коронавируса. В то же время ценные бумаги корпораций Pfizer и Johnson&Johnson выросли в цене на 1,74% и 1,41% соответственно.